документ, удостоверяющий личность;

для приёма к кардиохирургу: ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы;

для приема к аритмологу: ЭКГ, холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ;

для приёма к ангиохирургу: УЗДГ сосудов, диск КТ или аортографии и все имеющиеся выписки, обследования, анализы.

18 октября с 10:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

19 октября с 09:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 18 и 19 октября специалисты больницы медицинского центра управления по делам президента проведут бесплатный осмотр пациентов старше 18 лет. Ведущие специалисты примут пациентов в Областном кардиологическом центре Уральска. В команде специалистов: кардиохирург Ерлан Денеев, аритмолог Шалкар Смагулов, ангиохирург Талгат Сарсембаев. На приёме пациент должен иметь при себе:Дни приема:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.