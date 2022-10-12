Врачи столичной клиники проведут бесплатный приём пациентов в Уральске
Уральцы смогут попасть на приём в кардиохирургу, аритмологу и ангиохирургу, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 18 и 19 октября специалисты больницы медицинского центра управления по делам президента проведут бесплатный осмотр пациентов старше 18 лет.
Ведущие специалисты примут пациентов в Областном кардиологическом центре Уральска. В команде специалистов: кардиохирург Ерлан Денеев, аритмолог Шалкар Смагулов, ангиохирург Талгат Сарсембаев.
На приёме пациент должен иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность;
для приёма к кардиохирургу: ЭКГ, протокол ЭхоКГ, диск коронарографии/КТ и все имеющиеся выписки, обследования, анализы;
для приема к аритмологу: ЭКГ, холтер ЭКГ, протокол ЭхоКГ;
для приёма к ангиохирургу: УЗДГ сосудов, диск КТ или аортографии и все имеющиеся выписки, обследования, анализы.
Дни приема:
18 октября с 10:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
19 октября с 09:00 – 18:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
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