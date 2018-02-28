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Происшествия Социум

Врачи ЗКО рассказали о состоянии полицейского, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом

Полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в ДТП пострадали три человека. - На сегодняшний день один пострадавший находится в Областной клинической больнице, ему была проведена операция, он находится в тяжелом состоянии, - рассказала Гульнара АБДРАХМАНОВА. - И еще двое находятся на амбулаторном лечении. Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился учас
Кристина Кобина
Врачи ЗКО рассказали о состоянии полицейского, попавшего в ДТП с пассажирским автобусом
Полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в  ДТП пострадали три человека. - На сегодняшний день один пострадавший находится в Областной клинической больнице, ему была проведена операция, он находится в тяжелом состоянии, - рассказала  Гульнара АБДРАХМАНОВА. - И еще двое находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, ДТП произошло утром 27 февраля. На автодороге Самара-Шымкент столкнулись пассажирский автобус и "ВАЗ-2114", за рулем которого находился участковый инспектор полиции Сырымского РОВД. В пассажирском автобусе находилось 50 граждан Узбекистана.
ДТП полицейский больница

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