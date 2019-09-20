Как рассказала мама Аскара Мейрамгуль Карабалина, её сын родился восьмимесячным. С самого начала мальчик часто болел, но о таком страшном диагнозе женщина даже не догадывалась. – В возрасте шести месяцев я начала замечать, что сын не держит голову, мало двигается, не переворачивается. Я ходила к невропатологам, но нам говорили, что это из-за лишнего веса. Когда Аскару исполнился год, мы через управление здравоохранения смогли поехать в детский реацентр в городе Нур-Султан. Там нам и поставили страшный диагноз ДЦП, кроме этого, у сына задержка психоречевого развития и киста головного мозга, - рассказала женщина. По словам Мейрамгуль Карабалиной, в поисках наиболее эффективного лечения они объездили много клиник и реацентров. Но самым действенным оказалось лечение в городе Алматы, куда два раза в год приезжают врачи из Сербии. – Мы уже два раза съездили на курсы, после которых отмечается заметное улучшение в состоянии сына. Он стал ходить, сидеть, научился держать в руках предметы, более-менее начал самостоятельно есть. Раньше он ничего этого не умел. Вы даже не представляете, какое это было счастье для меня. В идеале нам рекомендовали проходить курсы два раза в год. Но финансово я не могу себе этого позволить. Поэтому мы решили пока раз в год ездить на лечение. В первый раз мне помогли мои родители, которые собрали для нас необходимую сумму, во второй раз я попросила помощи у волонтеров, которые помогли объявить сбор и собрать нужную сумму. Я воспитываю сына одна, отец Аскара материально нам не помогает. Работать тоже не могу, ведь я должна ухаживать за сыном. Живем на пособие ребенка по инвалидности, дополнительных доходов у меня нет. Поэтому накопить на следующий курс реабилитации не получается, - рассказала Мейрамгуль. Выяснилось, что стоимость одного курса составляет около 600 тысяч тенге. На сегодняшний день женщине удалось собрать 235 тысяч тенге. – Для любой матери нет никого дороже своего ребенка, и каждая мать будет бороться за него изо всех сил. Аскар - мой смысл жизни, и пусть он не похож на остальных детей, все равно для меня он самый лучший. Аскар очень добрый, жизнерадостный и эмоциональный ребенок, любит свои игрушки, любит рисовать, возиться с конструкторами и обожает купаться. Благодаря лечению он сейчас растет и радуется жизни. Но мы не должны прерывать реабилитационные курсы, и нам постоянно нужно заниматься. Время - главный враг для моего сына с ДЦП, нам нельзя его упускать. Главное - своевременно лечиться. Только так мы можем избежать сильных отклонений в развитии Аскара. Но сейчас все упирается в деньги, которых у меня не хватает. Прошу людей не оставаться равнодушными и помочь нам со сборами. Одна я не справлюсь, а сидеть сложа руки не могу себе позволить, - добавила Мейрамгуль Карабалина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.