«Все кончено, не плачь»: в Атырау вынесли приговор за убийство учительницы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал 63-летнего жителя города виновным в убийстве супруги - 58-летней учительницы начальных классов школы-лицея имени Ж. Каражигитовой. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как установлено в суде, семейные отношения супругов долгое время сопровождались конфликтами, причиной которых становились необоснованная ревность мужчины и взаимное недоверие. Подсудимый контролировал жену: установил в квартире видеокамеру и следил за ее перемещениями с помощью мобильного приложения.

Трагедия произошла после очередной семейной ссоры. Женщина легла спать рядом с их 12-летней дочерью, однако около двух часов ночи мужчина взял на кухне нож и вошел в комнату. Он нанес супруге множественные удары, в том числе в область живота. Несмотря на просьбы дочери прекратить нападение, мужчина продолжил свои действия. От полученных 11 ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте.

Единственным очевидцем произошедшего стала несовершеннолетняя дочь супругов. В суде она рассказала, что отец не реагировал на ее мольбы остановиться. После убийства он произнес: "Все кончено, не плачь", затем смыл кровь с рук и ножа, переоделся, принял душ и лишь после настойчивых просьб дочери вызвал полицию и скорую помощь, понимая, что спасти женщину уже невозможно.

Во время процесса были исследованы и показания соседки погибшей. По ее словам, учительница неоднократно рассказывала о постоянных угрозах со стороны мужа и признавалась, что опасается за свою жизнь. Более того, женщина заранее передала соседке ключи от своей квартиры, опасаясь, что однажды супруг может убить ее.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Назначая наказание, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: преклонный возраст подсудимого, его пенсионный статус, состояние здоровья, полное признание вины и искреннее раскаяние. Вместе с тем были приняты во внимание тяжесть совершенного преступления и то, что убийство произошло на глазах у несовершеннолетней дочери.

Сакен ОМАРОВ