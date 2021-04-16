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Все началось с того, что я узнала необычную вещь: Теперь я предлагаю всем подругам «брить» лицо

https://mgorod.kz/projects/nitem/vse-nachalos-s-togo-chto-ya-uznala-neobychnuyu-veshh-teper-ya-predlagayu-vsem-podrugam-brit-litso/
Marat
Все началось с того, что я узнала необычную вещь: Теперь я предлагаю всем подругам «брить» лицо
https://mgorod.kz/projects/nitem/vse-nachalos-s-togo-chto-ya-uznala-neobychnuyu-veshh-teper-ya-predlagayu-vsem-podrugam-brit-litso/

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