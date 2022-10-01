16 ветеранов Великой Отечественной войны,

приравненных к ветеранам ВОВ 1 322 человека,

260 жён умерших участников ВОВ,

тружеников тыла в годы ВОВ - 3 287 человек,

матерей, награждённых медалью Алтын алка (семь и более детей) - 2 438 человек,

Куміс алқа (шесть детей) - 3 788 человек,

многодетных матерей - 10 136 человек.

– Наряду с выплачиваемыми из республиканского бюджета специальными государственными пособиями, инвалидам и участникам ВОВ (а также лицам к ним приравненным) исходя из возможностей местного бюджета предусмотрены определённые виды социальной помощи. Это единовременная социальная помощь к праздничной дате и ежемесячная социальная помощь на оплату коммунальных услуг, - отметила Дилдаш Искакова.

инвалиды и участники ВОВ (21 человек) – один миллион тенге;

жители блокадного Ленинграда (три человека) – 120 тысяч тенге;

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто (девять человек) – 120 тысяч тенге;

лица вольнонаемного состава Советской Армии (две человека) – 120 тысяч тенге;

жены умерших участников и инвалидов ВОВ и приравненных к ним (223 человека) – 30 тысяч тенге;

лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ награжденные и ненагражденные (3 503 человека) - 30 тысяч тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Дилдаш Искаковой, в области проживают более 90 тысяч пенсионеров, в том числе:Также проживают более 24 тысяч человек с инвалидностью, 2 866 из которых дети.Размеры социальной помощи, оказанной из средств местного бюджета в 2022 году:В связи с празднованием 77-летия Победы в ВОВ 3 761 человек из числа участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных по льготам к ним, а также ветеранов труда получили социальную помощь на сумму 135 миллионов тенге. Инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, лицам вольнонаемного состава Советской Армии оказывается ежемесячная социальная помощь в размере 5 МРП, а это 15 900 тенге на оплату коммунальных услуг. По области количество многодетных семей, имеющих четырёх и более детей, по состоянию на 1 сентября этого года составляет 10 136 семей. Ежемесячно из республиканского бюджета им выплачивается специальное государственное пособие, его размер зависит от количества детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.