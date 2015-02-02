Иллюстративное фото с сайта auto.headline.kzПо словам, в целях предупреждения аварийности на пассажирском автотранспорте в период с 29 по 31 января на территории области было проведено профилактическое мероприятие «Автобус». - Совместно с соответствующими службами проведены совместные рейдовые проверки осуществления автомобильных перевозок пассажиров и грузов, при этом особое внимание будет уделено наличию разрешительных документов на осуществление регулярных перевозок (свидетельства на право обслуживания маршрутов), а также документов необходимых для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров (наличие бортового журнала, списка пассажиров, договоров на перевозку и др.), техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождению водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров, а также соблюдению водителями режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - За период проведения ОПМ «Автобус» было выявлено всего 281 нарушение правил дорожного движения, в том числе за не пройденный техосмотр - 28, за незаконное переоборудование – 8, нарушение скоростного режима – 41, не уступил дорогу пешеходу - 5, нарушение перевозки пассажиров и багажа без свидетельства - 26, нарушение правил маневрирования - 45. По словам Нуртая ЛЕЗОВА, также за три дня проведения ОПМ были выявлено 7 водителей, не прошедших предрейсовый медосмотр, 52 водителя за пользование сотовым телефоном при управлении, еще 23 за перевозку пассажиров без страхового полиса (гражданско-правовой ответственности на транспортное средство и пассажиров) и 4 должностных лица автобусных парков ЗКО привлечены к административной ответственности.