Сломали компьютер, микрофоны и выбили дверь: двух женщин осудили за порчу имущества суда в Атырау

В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дела в отношении двух женщин. Их обвинили по статье 147 КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Судом установлено, что женщина во время судебного в зале судебного заседания ударом руки умышленно повредила монитор компьютера и три микрофона. В это же время другая женщина ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания, тем самым умышленно повредила чужое имущество.

Вина правонарушителей доказана материалами дела об административном правонарушении.

Постановлениями суда правонарушительниц признали виновными, им назначили наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.