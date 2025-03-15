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Социум

Сломали компьютер, микрофоны и выбили дверь: двух женщин осудили за порчу имущества суда в Атырау

Им назначен штраф.
Арайлым Усербаева
Сломали компьютер, микрофоны и выбили дверь: двух женщин осудили за порчу имущества суда в Атырау

В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрели дела в отношении двух женщин. Их обвинили по статье 147 КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». 

Судом установлено, что женщина во время судебного в зале судебного заседания ударом руки умышленно повредила монитор компьютера и три микрофона. В это же время другая женщина ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания, тем самым умышленно повредила чужое имущество.

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Вина правонарушителей доказана материалами дела об административном правонарушении.

Постановлениями суда правонарушительниц признали виновными, им назначили наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.

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