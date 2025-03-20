Всё о налоге на транспорт для физических лиц за 2024 год

Департамент государственных доходов по Мангистауской области ответил на самые частые вопросы о транспортном налоге.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области ответил на самые частые вопросы о транспортном налоге.

Срок уплаты

Налог на транспорт за 2024 год необходимо оплатить до 1 апреля 2025 года.

Какой МРП используется?

Для расчёта налога применяется МРП за 2024 год — 3 692 тенге.

Как рассчитывается налог?

Налог зависит от объёма двигателя и МРП.

— Для двигателей свыше 1 500 см³: к базовой ставке добавляется по 7 тенге за каждый дополнительный кубический сантиметр.

Что будет, если не платить налог?

— С 1 апреля начисляется пеня.

— В течение 30 рабочих дней после уведомления долг нужно погасить.

— При задолженности свыше 1 МРП выносится налоговый приказ.

— В дальнейшем возможен арест счетов и имущества.

Как узнать сумму налога?

Посчитать налог можно:

— на портале kgd.gov.kz

— в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кто платит налог, если автомобиль продан по доверенности?

Налог оплачивает только собственник автомобиля, независимо от того, кто им пользуется.

Кто обязан платить налог?

Все физические лица, владеющие автомобилем, согласно пункту 1, статьи 490 Налогового кодекса.

Кто освобождён от налога?

— Ветераны ВОВ, Герои СССР и РК

— Многодетные матери («Мать-героиня», «Алтын алқа», «Күмiс алқа»)

— Лица с инвалидностью

Важно: освобождение действует только на один автомобиль. За остальные транспортные средства налог нужно платить.