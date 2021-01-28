Телефонные террористы вновь сообщили о заложенной бомбе в школе №51 города Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, как и в первый раз сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило на электронный адрес школы. Полицейские проводят оперативные мероприятия для того, чтобы установить и задержать лже-террористов. – Мероприятия по проверке указанных фактов отнимают много времени и материальных средств. На место предполагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, кинологи, пожарные, следователи, специалисты спецслужб и др. Каждая такая операция обходится государству в крупную сумму. И эта значительная сумма потом ляжет на плечи родителей телефонных "шутников". К примеру, за один месяц поступило два сообщения о заложенной бомбе в школе №51 города Актобе. В обоих случаях письма пришли с одного электронного адреса. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, написавшего сообщение. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 273 УК РК. К ответственности привлекают людей, достигших ко времени совершения преступления 14 лет, - говорит начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов. За ложное сообщение о взрывном устройстве правонарушителю грозит ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. – Нередки случаи подобных звонков среди учащихся образовательных учреждений. Независимо от возраста учащегося, на его родителей (в связи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз, - отметил Атыгай Арыстанов. Таким образом, «безобидное» на первый взгляд телефонное хулиганство может повлечь лишение свободы. К слову, в прошлом 2020 году зарегистрировано два факта подобных ложных сообщений об акте терроризма, звонившие были установлены и привлечены к уголовной ответственности.  