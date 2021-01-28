Новый алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита и полностью охватывает 28 звуков казахского языка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Казахстане представили новую версию казахского алфавита на латинице Сегодня, 28 января, премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщается на сайте primeminister.kz. О проведенной работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре, а министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы. Новый алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике. Работа по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику началась в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. За это время рассмотрено свыше 40 вариантов алфавита. Фото с сайта primeminister.kz.