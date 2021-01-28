Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акимат Атырау задолжал 457 миллионов тенге перевозчикам Иллюстративное фото из архива "МГ"   - Работу общественного транспорта приостановить в следующие воскресные дни: 31 января и 7 февраля текущего года для проведения дезинфекционных мероприятий, - говорится в уточнении. Напомним, на заседании оперштаба в акимате ЗКО, которое прошло 26 января, Мухамгали Арыспаев предложил приостановить работу общественного транспорта в городе в выходные, чтобы проводить дезинфекцию. Он отметил, что это не "нанесет урон" горожанам, так как все рынки в выходные будут закрыты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.