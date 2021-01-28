Фото предоставлено департаментом полиции Актюбинской области В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что с 26 по 29 января 2021 года на территории Актобе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Угон». - В ходе ОПМ будет проведена проверка станций технического обслуживания, автостоянок, авторазборов на предмет нахождения украденных автозапчастей. Кроме того, в целях профилактики проводится отработка онлайн объявлений "ОЛХ", "Колеса" по выявлению лиц, занимающихся скупкой и сбытом похищенных автомашин и запчастей, - пояснили в ведомстве. Также в полиции рассказали, что в прошлом году было совершено 13 угонов и 18 краж из автомашин. - Похищают в основном автомашины российского производства, которые легко вскрыть и завести, - отметили в ведомстве.