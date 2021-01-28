Дело было передано в суд 19 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22-летняя автоледи на кроссовере насмерть сбила ребенка в Уральске Фото предоставлено очевидцами Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, дело было передано в суд 19 января по статье 345 ч 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Стоит отметить, согласно статье девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, 22-летняя девушка насмерть сбила 10-летнего Бактияра Болата, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам родственников, мальчик шел на спортивную секцию. Для подозреваемой была избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".