Полицейские ведут расследование по статье кража, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уличного танцора задержали в Уральске Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 23 января 26-летний мужчина в баре по пр. Абулхаир хана похитил камеру видеонаблюдения. - В ходе оперативно-розыскных мероприятии установлен 26-летний мужчина, который ранее стал популярным в сети своим танцем перед входом ТЦ. По данному факту ведется расследование ст.188 ч.1 УК РК "Кража", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. Напомним, 21 января в социальных сетях появился ролик, снятый возле одного из торговых центров Уральска, как парень воодушевленно танцует перед прохожими, предлагая им разделить его веселье. Вскоре появилось еще одно видео, как молодого человека задерживают сотрудники полиции. Жители города в соцсетях писали, что полицейские не правы. По их словам, задерживать за то, что кто-то танцует - неправомерно.