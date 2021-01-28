- Емкость небольших водохранилищ, расположенных вдоль двух рек, составляет 211 миллионов кубических метров. Но сейчас эти водохранилища фактически пустуют. Эта ситуация приводит к отмиранию, минерализации, загрязнению вод и неизбежной гибели рыб и скота. Сложность водного вопроса настолько серьезная, что крестьянские хозяйства вынуждены ограничить объем воды, направляемый в лиманы, необходимый для заготовки кормов. Они будут рады хотя бы тому, чтобы воды хватало на водопой для скота, - говорит Нариман Турегалиев.

- Крестьянские хозяйства в последние годы с помощью государственных программ закупили племенной скот за рубежом. Но из-за нынешних проблем есть риск, что мы потеряем все поголовье, - говорит сенатор.

- Этот насущный для области вопрос не только создает трудности для занятия животноводством, но и негативно влияет на исполнение поручения Главы государства по развитию рыбного хозяйства, – добавил депутат.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В своем депутатском запросе в адрес премьер-министра он отметил, что область, которая в основном занимается животноводством, получает воду из России. По данным сенатора, количество воды, поступающей в южные районы области из Волги через Саратовскую, Волгоградскую области России и впадающей в реки региона, значительно уменьшилось. Кроме того, ежегодно растут расходы на получение воды. Нариман Турегалиев указал, что сейчас 54 миллиона кубометров воды поступает из Саратовского канала, еще 28 миллионов кубических метров - из Волгоградской области. Для покрытия фактических потребностей жителей региона дополнительно необходим еще 131 миллион кубометров воды. При этом стоимость доставки одного кубометра воды в среднем составляет 4,6 рубля (25,65 тенге).Одной из основных задач, стоящих перед областью, является увеличение поголовья скота, его переработка и экспорт. Дефицит воды серьезно мешает реализации этой цели, добавил депутат.Также Турегалиев затронул вопросы финансирования. По словам депутата, в прошлом году при утверждении республиканского бюджета на 2021-2023 годы вопрос по возмещению расходов по доставке воды жителям западного региона не был поддержан.В своем запросе сенатор попросил Аскара Мамина при уточнении бюджета уже в феврале-марте этого года выделить дополнительно 3,5 миллиарда тенге на расходы по доставке воды в объеме 131 миллиона кубических метров. По его словам, это именно тот объем, который позволит развивать животноводство в ЗКО.