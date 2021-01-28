Все нарушители привлечены к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», целью которого является предотвращение ДТП и нарушений правил дорожного движения.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 26 по 30 января в области проводитсяТолько за один день проведения мероприятия было выявлено 458 нарушений правил дорожного движения. Среди них превышение скорости - 72, разговор по мобильному телефону за рулем - 36, нарушение правил использования ремня безопасности - 69, вождение в нетрезвом виде - 21, водители, не пропустившие пешеходов - 56, вождение без прав - 51. На 16 водителей, нарушивших правила маневра, составлен протокол, виновные привлечены к административной ответственности.