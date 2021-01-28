По их словам, здания ресторанов и банкетных залов не предусмотрены для спортивных занятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки Иллюстративное фото из архива "МГ" В Западно-Казахстанской области более 120 ресторанов и банкетных залов остаются закрытыми из-за ограничительных мер. Некоторые из них переформатировали свой бизнес во время карантина. Аким ЗКО Гали Искалиев предложил отдать простаивающие помещения под внешкольные кружки и спортивные залы. Владелец банкетного зала "Думан" отметил, что его заведение уже долгое время стоит закрытым. Мужчина считает, что предложение главы региона для него не подходит. – Наше помещение использовать в качестве спортзала нельзя. Отделка из гипсокартона и натяжные потолки придут в негодность. Лучше бы разрешили работать с соблюдением ограничительных мер. Я взял кредит, сейчас его нечем платить, - заявил предприниматель Думан. Директор бывшего банкетного зала, где сейчас разместился супермаркет, заявила о большой конкуренции. – Вокруг много магазинов. Возможно, в феврале будем закрываться. Предложение акима требует рассмотрения. Очень много денег ушло на приобретение оборудования. Не у всех бизнесменов в данное время есть свободные средства, - отметила предприниматель по имени Клара. В палате предпринимателей ЗКО отметили, что рестораторы региона уже почти год сидят без работы. – В регионе насчитывается порядка 120 банкетных залов и ресторанов. 90 из них расположены в Уральске. Не более 10% из них смогли переформатировать свой бизнес. В помещениях открылись супермаркеты, детский дом творчества, магазин электротоваров. Не каждый банкетный зал сможет это сделать. Некоторые из них находятся за городом, - отметил заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов. Напомним, что на заседании оперативного штаба глава региона Гали Искалиев дал задание в недельный срок разработать программу помощи для рестораторов.