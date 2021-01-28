Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в стране подтверждено 182 530 случаев, из них в ЗКО – 10 678, 27 января зарегистрировано 93 заболевших. На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 27 348 человек, из них в стационарах находится 6 525 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 823 пациента. - Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 274 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов, на аппарате ИВЛ - 34 пациента, - сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. На 26 января 2021 года зарегистрировано 83 случая заболевших пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 88 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.