Всего вместе с ней приехали 18 пассажиров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай зарегистрировали вечером 29 марта. Актюбинска прилетела самолетом из Турции через Актау. Все 18 пассажиров, которые находились вместе с ней, были госпитализированы в карантинный центр. - У женщины вирусологическое исследование подтвердило коронавирус. Анализы взяли у всех пассажиров. У части пассажиров результаты уже готовы, они отрицательные, у других еще в работе, - сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева. Актюбинку, прилетевшую из Турции, переведут в инфекционную больницу. На сегодняшний день в стране подтверждены 284 случаев регистрации коронавируса. По официальным данным на 30 марта количество заболевших по городам: г. Нур-Султан – 167 случаев, г. Алматы – 70 случаев, Карагандинская область - 7 случаев, Атырауская область - 12 случаев, Акмолинская область - 6 случаев, Жамбылская область - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно-Казахстанская область - 2 случая, Алматинская область - 6 случая, Актюбинская область - 2 случая, Северо-Казахстанская область - 1 случай, Павлодарская область -1 случай, Мангистауская область - 1 случай, Кызылординская область - 2 случай, Западно-Казахстанская область - 2 случая. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 284. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.