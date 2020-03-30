Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции было принято решение с 30 марта сократить время курсирования городских маршрутов до 22.00. - Кроме этого, сократился пассажиропоток. Такое решение принял оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения. Приносим извинения за причинённые неудобства, - сообщили в городском акимате.

Стоит отметить, что изменения и ограничения будут действовать только во время ЧП.