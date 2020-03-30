Теперь городской общественный транспорт будет ездить до 22.00, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Из-за режима ЧП на 40% сократился пассажиропоток в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции было принято решение с 30 марта сократить время курсирования городских маршрутов до 22.00. - Кроме этого, сократился пассажиропоток. Такое решение принял оперативный штаб по обеспечению  режима чрезвычайного положения. Приносим извинения за причинённые неудобства, - сообщили в городском акимате.

Стоит отметить, что изменения и ограничения будут действовать только во время ЧП.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 284. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.