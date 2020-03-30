Иллюстративное фото из архива "МГ" В сообщении говорится, что для недопущения распространения КВИ в Мангистауской области главный санитарный врач области Ергали Садыманов постановил ввести в области ограничительные меры. Устанавливается противоэпидемический режим ограничивающий передвижение жителей области, а также общественного транспорта с 30 марта 2020 года с 19.00 до 08.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.