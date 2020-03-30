С 1 апреля приостановят движение пассажирских поездов со станции в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Тулпар-Тальго" в Уральске: суп-лапша за 1000 тенге и бесплатный Wi-Fi Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в комитете по контролю качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК, с 31 марта сокращается маршрут движения поезда № 692/691 "Актобе-Атырау" до станции Доссор. Кроме этого, с 1 апреля отменяется движение поездов №313/314 "Атырау-Мангыстау" и №47/48 "Атырау-Курорт-Боровое", а со 2 апреля отменяется движение поезда №41/42 сообщением "Атырау-Шу". Пассажиры, ранее оформившие билеты до и от станции Атырау, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 293. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 30 марта Атырауская область закрыта на карантин, в области подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    