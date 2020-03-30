Одна заболевшая жила в многоэтажном доме в Уральске, вторая - в Аксае, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО подтверждено два случая заражения коронавирусом Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, выступая на брифинге, пояснил, что жильцы домов, где проживали женщины с коронавирусом, обязаны в течение двух недель находиться на домашнем карантине. За ними будут наблюдать медики. - Жители домов могут выходить за продуктами и медикаментами: один человек из квартиры может выходить за продуктами питания и медикаментами в маске, соблюдая личную гигиену. Либо они могут заказать доставку продуктов питания и медикаментов, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Также Нурлыбек Мустаев пояснил, что обе женщины на днях приехали в ЗКО - одна из Атырау, другая из Саратова. - Согласно постановлению главного врача РК, въезд разрешается всем гражданам РК, которые ранее выехали за пределы республики. Женщина, которая приехала из Саратова, является гражданкой нашей республики и проехала через границу в соответствии со всеми правилами: заполнила анкету на санитарном пункте и была на домашнем карантине, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Заместитель руководителя департамента также сообщил, что пожилые родственники, проживающие в одном доме с заболевшей коронавирусной инфекцией, были госпитализированы в провизорный госпиталь и находятся под наблюдением медиков. Напомним, 29 марта стало известно, что у двух жительниц ЗКО выявлена коронавирусная инфекция. Одна из них - жительница Аксая - приехала из Саратова, другая - жительница Уральска - приехала из Атырау. Стоит отметить, что прибывшая из Атырау женщина является внештатной сотрудницей портала "Мой ГОРОД". Неизвестные люди стали распространять по мессенджерам и соцсетям информацию о заболевшей с ее личными данными. По этому факту было начато досудебное расследование. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 293. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.