Пациенты чувствуют себя хорошо, у большинства болезнь протекает бессимптомно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения, состояние 12 заболевших коронавирусом в Атырау стабильное. У большинства из пациентов протекает бессимптомно, у двоих наблюдается сухой кашель. Все они обеспечены надлежащим уходом и лечением. Напомним, что еще шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Атырау было выявлено вечером 29 марта. Заболевшие были изолированы и госпитализированы с лечебное учреждение. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 293. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.  