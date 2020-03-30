Аким Уральска Абат Шыныбеков на своей странице в Facebook написал о планах работы по модернизации площади Абая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Уральска рассказал, куда денут демонтированную брусчатку с площади Абая Фото с личной страницы в Facebook Абата Шыныбекова По словам градоначальника, благоустройство площади имени Абая запланировано в связи со 175-летием со дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева. - Однако с начала ремонтных работ в социальных сетях появляются различные мнения, критика и неоднозначные шутки. В связи с чем мне хотелось бы ознакомить Вас с планом работы по модернизации площади. Планируем не только благоустроить, но и увеличить площадь озеленения. На площади будет произведена частичная замена старой брусчатки, будут установлены новая светодиодное освещение и скамейки. Планируется установить гранитные плиты со словами назидания великого мыслителя, - написал Абат Шыныбеков. Также он выразил надежду на то, что площадь Абая продолжит оставаться любымым местом для культурного отдыха уральцев и гостей города. - Кроме того, по просьбе учителей и родителей средней школы №1 города, озвученной на прошлой отчетной встрече, демонтированная с площади брусчатка и фонари будут использованы при благоустройстве территории данной школы, - заключил аким города. Напомним, на ремонт площади Абая выделено 30 млн тенге из местного бюджета. Работы будут закончены через полтора месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  