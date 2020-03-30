Хлебоперкарни намерены увеличить свою  производительность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО производителям социального хлеба не будут поднимать цену на электричество Фото из архива "МГ" По информации городского отдела предпринимательства и туризма, в Атырау в сутки выпекается до 40 тысяч буханок хлеба, работают 8 пекарен. Как рассказал представитель хлебопекарного цеха "Даулет Нан" Фарух Абдуллаев, предприятие намерено увеличить производительность с 7 тысяч до 15 тысяч буханок хлеба в сутки. - В настоящее время в  выпечке хлеба в цеху задействовано 90 рабочих. При этом сокращение рабочих мест на предприятии не предвидится. Наоборот, мы намерены трудоустроить дополнительное число сотрудников, - рассказал Фарух Абдуллаев. Кроме того, в настоящее время в регионе имеются запасы 824 тонн муки, из них 520 тонн находится в стабфонде. Также для  стабилизации ситуации на момент чрезвычайного положения  местные власти намерены закупить более 17 тысяч тонн муки  дополнительно. Информация о том, что до 5 апреля пекарни остановят свое производство и остановят выпечку хлеба, не соответствует действительности. Лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 284. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.