Всем пациентам назначено стандартное лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали, как сейчас лечат зараженных коронавирусной инфекцией. По словам медиков, всем пациентам  назначено стандартное лечение согласно действующему протоколу. Это такие препараты, как лопинавир, ритонавир. Все выше указанные препараты – противовирусные, инъекции - производятся два раза в день внутривенно, - отметили в облздраве. - Такое лечение будут получать инфицированные COVID-19 в течение 14 дней, - подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 294. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Первые два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей.  