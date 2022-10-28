Вторые сутки без воды: уральцы попросили организовать подвоз

Коммунальщики обещают решить вопрос. Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратились жители домов на улице Гагарина. Накануне из-за аварии на напорном водопроводе без воды остались жители пяти многоэтажек на улице Гагарина, один супермаркет и частный сектор 3/1. Сообщалось, что аварийная служба закончит работу до 18:00 27 октября и в домах жителей вновь появится живительная влага. Однако жители по прежнему без воды и попросили организовать подвоз. Пресс-секретарь «Батыс су Арнасы» Бауржан Гилажев сообщил, что ремонтные работы ещё идут и их планируют завершить к 15 часам. Сейчас ж