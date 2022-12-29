Вторые сутки ищут пропавшего в Актобе четырёхлетнего мальчика

Привлечены все возможные ресурсы и силы. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома №59 на улице Казангапа. Папа утром 28 декабря оставил сына возле подъезда дома. Ребёнок до сих пор не вернулся. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что проверяются заброшенные гаражи, дачные массивы, лесопосадки и ближайшие водоёмы. Водолазы уже проверили канализационные колодцы. Волонтёры Zello.Poisk рассказали, что увеличили площадь поиска. - Мы продолжим искать Данила в режиме автономных задач и информационного мониторинга – распространяя вводные по всему городу, собирая сведения и отрабатывая каждо