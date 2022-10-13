- Решением специализированного межрайонного административного суда Атырауской области от 16 июня 2022 года, акт о назначении проверки и акт о результатах проверки комитета по обеспечению качества образования МОН РК признаны незаконными. Постановлением судебной коллегии по административным делам Атырауского областного суда от 1 сентября 2022 года вступило в законную силу 10 октября 2022 года. Решение суда необходимо исполнить в течение одного месяца с момента вступления закона в силу», говорится в документе за № 2399-23-3-1-5 /1161. от 11 октября 2022 г. Теперь Министерство науки и высшего образования в течение месяца должно восстановить права Атырауского вуза на ведение образовательной деятельности. Весь преподавательский состав и студенты получат соответствующие уведомления о возобновлении учебного процесса. Желающие смогут вернуться в родные стены Альма-матер, - говорится в документе.Теперь министерство науки и высшего образования в течение месяца должно восстановить права Атырауского вуза на ведение образовательной деятельности. И, по словам ректора, весь преподавательский состав и студенты получат соответствующие уведомления о возобновлении учебного процесса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ
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