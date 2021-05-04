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Выбирайте лучшее вместе с Uniserv Medical Center. Здесь вы получите широкий спектр качественных медицинских услуг
За несколько лет работы центр уже успел зарекомендовать себя как один из лучших медицинских организаций области. Врачам и медицинскому персоналу клиники люди доверяют самое дорогое – свое здоровье и здоровье своих близких. Здесь жители западного региона могут получить качественные медицинские услуги в одном месте. Многопрофильная клиника Uniserv Medical Center открылась в 2019 году, изначально здесь оказывались лишь офтальмологические услуги. Поправить свое зрение и увидеть яркие краски мира сюда приезжают не только жители нашей области, но и люди из других регионов. Специалисты клиники выполн
За несколько лет работы центр уже успел зарекомендовать себя как один из лучших медицинских организаций области. Врачам и медицинскому персоналу клиники люди доверяют самое дорогое – свое здоровье и здоровье своих близких. Здесь жители западного региона могут получить качественные медицинские услуги в одном месте.
Многопрофильная клиника Uniserv Medical Center открылась в 2019 году, изначально здесь оказывались лишь офтальмологические услуги. Поправить свое зрение и увидеть яркие краски мира сюда приезжают не только жители нашей области, но и люди из других регионов. Специалисты клиники выполняют сложнейшие операции и возвращают своим пациентам радость отличного зрения. Впервые в области у нас начали делать самую востребованную операцию - лазерную коррекцию зрения по методике Lasik. А также высокотехнологичные витреоретинальные операции на заднем отрезке глаза.
С начала этого года на базе медицинского центра функционирует поликлиника, куда могут прикрепиться все желающие жители нашего города. Уже прикрепились около 10 тысяч человек.
– В консультационно-диагностическом отделении принимают все узкие специалисты. Пациенты могут записаться на прием к кардиологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, пульмонологу, аллергологу. В детском отделении маленьких пациентов могут принять такие врачи, как кардиоревматолог, невропатолог, педиатр, хирург, эндокринолог. В нашей клинике можно пройти УЗИ-обследование практически всех органов. Только у нас делается трехмерное УЗИ молочных желез, позволяющее 3D-реконструкцию молочной железы совместить в компьютере с данными маммографического исследования, - рассказал заместитель генерального директора ТОО «Uniserv Medical Center» по лечебным вопросам Дархан Хайрушев.
К слову, в медицинском центре используется современное немецкое оборудование последнего поколения. На цокольном этаже оказываются услуги по лучевой диагностике, МРТ, КТ, рентген, маммография.
В лаборатории клиники проводится более 200 видов анализов, можно сдать анализа на онкомаркеры. Наиболее актуальной диагностикой стал ПЦР-метод, позволяющий определить не только Covid, но и урогенитальные, вирусные инфекции, гепатиты, хеликобактериоз и другие.
Стоит отметить, что совсем недавно на базе медицинского центра открылся круглосуточный стационар для терапевтических пациентов, где желающим могут предложить услуги check-up диагностики. Другими словами, это комплексное обследование в стационарных условиях. Пациент в течение нескольких дней находится в комфортабельных палатах, после консультации с врачом ему назначается комплекс анализов, по результатам которых ставится окончательный диагноз, даются рекомендации и назначается лечение. Особенно это удобно для иногородних пациентов.
– Есть специальные программы по нозологиям, например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, «Здоровое сердце», «Здоровые почки», «Здоровые сосуды», пациенты с проблемами желудочно-кишечного тракта также могут получить у нас квалифицированную диагностику и помощь. Иногородние жители могут находиться в нашем стационаре. Палаты можем предложить разных категорий – начиная от стандартных палат и заканчивая палатами люкс. Пациент выбирает программу, находясь в стационаре, может пройти плановую диагностику. Все палаты оснащены всем необходимым оборудованием, созданы все условия для комфортного пребывания в стационаре - рассказала заведующая отделением круглосуточного стационара Назгуль Хайрошева.
Супруги Сабеновы из Жангалинского района четвертый день получают лечение в круглосуточном стационаре клиники. Они отмечают высокое качество оказываемых услуг.
– Я много слышал об этой клинике, и мы с супругой решили получить лечение именно в этом медицинском учреждении. Отрадно, что в нашем регионе функционирует такой центр, в котором оказывают высококлассные медицинские услуги и уделяют особое внимание к каждому пациенту. Условия отличные, врачи настоящие профессионалы, питание очень вкусное, медперсонал внимательно относится к нам. Очень довольны сервисом, - говорит Хамит Сабенов.
Кстати, отличная новость для тех, кто давно мечтает обрести 100% зрение без очков и линз! Клиника запустила акцию и теперь лазерная коррекция зрения обойдется вам всего в 190 тысяч тенге на оба глаза вместо 250 тысяч. Операцию проводят высококвалифицированные врачи клиники на новейшем современном оборудовании. Поспешите, акция продлится до 1 июня.
– В клинике «Uniserv Medical Center» уже второй месяц проходит акция по лазерной коррекции зрения. Можно восстановить зрение при таких аномальных рефракциях как миопия, миопический астигматизм, гиперметрофия, смешанный астигматизм. Операция проводится на самом современном оборудовании методом Lasik. Коррекцию можно провести за счет пенсионных накоплений самого пациента или его близких родственников. Перед операцией нужно пройти обследование, которое называется рефракционный пакет, стоимостью в 15 тысяч тенге, - рассказала врач офтальмолог, микрохирург Суфия Галиева.
Еще одна акция специально для женщин! С 1 по 31 мая проводится благотворительная акция, ежедневно с 17.00 до 20.00, а также каждую субботу женщины могут пройти маммографию бесплатно.
Приём пациентов производится с 08:00 до 20.00 с понедельника по пятницу, и с 09:00 до 18:00 в субботу.
Наш адрес: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Шолохова, 36,"Uniserv MedicalCenter". ост."Айгуль", проезд маршрутами № 6, 37, 45.Запись по телефонам: 9З 33 39; 8 777 075 3339, 8 777 075 3339, 8 771 880 0202, 8 771 880 2020.Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте клиники unmed.kz@uniservmedicalcenter
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