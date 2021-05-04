Выбирайте лучшее вместе с Uniserv Medical Center. Здесь вы получите широкий спектр качественных медицинских услуг

За несколько лет работы центр уже успел зарекомендовать себя как один из лучших медицинских организаций области. Врачам и медицинскому персоналу клиники люди доверяют самое дорогое – свое здоровье и здоровье своих близких. Здесь жители западного региона могут получить качественные медицинские услуги в одном месте. Многопрофильная клиника Uniserv Medical Center открылась в 2019 году, изначально здесь оказывались лишь офтальмологические услуги. Поправить свое зрение и увидеть яркие краски мира сюда приезжают не только жители нашей области, но и люди из других регионов. Специалисты клиники выполн