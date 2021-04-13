Выбирая летние шины, учитывайте качество и безопасность!

С наступлением теплых весенних дней у автомобилистов возникает необходимость срочно менять зимнюю резину на летнюю. И тут важно обратить внимание на качество, износостойкость, безопасность и надежность. Компания «Шинный центр R 17» готова вам помочь сделать правильный выбор. «Шинный центр R 17» (ТОО Mustang tyres) на казахстанском рынке продаж автомобильных шин, дисков и монтажного сервиса уже более 15 лет и зарекомендовал себя как одна из лучших компаний по обслуживанию клиентов. Предприятие реализует шины таких известных мировых брендов, как Michelin, Continental, Yokohama, Maxxis, Gislaved