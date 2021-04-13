Внимание! Действует акция: купи комплект шин марки Michelin и получи в подарок бесплатный шиномонтаж и 1 год гарантии.Шины Michelin - одни из самых энергосберегающих, экологичных и являются технологически передовыми летними и зимними шинами, представленными на мировом рынке. Их особенность в том, что многочисленные продольные, косые и поперечные канавки, а также добавление силиконового наполнителя в состав резиновой смеси позволяют улучшить сцепление с дорожным полотном. Помимо прочего, они обеспечивают повышенную устойчивость на мокрой дороге, хорошо держат дорогу и гарантируют низкий уровень шума. - Кроме шин и дисков, наша компания поставляет широкий ассортимент моторных и индустриальных масел, различных запчастей и расходных материалов, а также фильтры как для автомобилей, так и на промышленное оборудование, - рассказал специалист по продажам Павел Калягин. - Купить шины и другие товары можно за наличный и безналичный расчет, в кредит и рассрочку через банки второго уровня. Помимо этого, шинный центр оказывает услуги шиномонтажного сервиса: демонтаж-монтаж шин, балансировка колес, правка дисков, ремонт шин любой сложности и другие. Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, компания зарекомендовала себя как надежный партнёр у крупных нефтяных компаний и государственных предприятий. Более подробная информация в инстаграме : @R17_magazin Мы находимся: г. Атырау, ул. Габбаса Бергалиева, 20а/1. Телефон магазина: 8 (7122) 76 68 80 ул. Баймуханова, 23Б. Телефон магазина: +7 (7122) 35 70 42 WhatsApp: +7 778 850 0018 Электронная почта: info@r17.kz Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Выбирая летние шины, учитывайте качество и безопасность!
С наступлением теплых весенних дней у автомобилистов возникает необходимость срочно менять зимнюю резину на летнюю. И тут важно обратить внимание на качество, износостойкость, безопасность и надежность. Компания «Шинный центр R 17» готова вам помочь сделать правильный выбор. «Шинный центр R 17» (ТОО Mustang tyres) на казахстанском рынке продаж автомобильных шин, дисков и монтажного сервиса уже более 15 лет и зарекомендовал себя как одна из лучших компаний по обслуживанию клиентов. Предприятие реализует шины таких известных мировых брендов, как Michelin, Continental, Yokohama, Maxxis, Gislaved