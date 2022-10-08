На Общественном совете ЗКО обсудили проведение предстоящих президентских выборов.  Выборы 2022: члены избирательных комиссий в ЗКО пройдут обучение В диалоге участвовали общественники и представители организаций, ответственных за проведение выборов в регионе. Председатель областной территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков сообщил, в ЗКО будет 505 избирательных участков.
- Мы все заинтересованы в проведении честных и прозрачных выборов. Сейчас идут подготовительные работы на избирательных участках, по материально-техническому укомплектованию, по подготовке и обучению членов избирательных комиссий. Не секрет, что иногда из-за недостаточного знания норм законодательства отдельными членами комиссии регистрируются различные нарушения. Поэтому сейчас особое внимание уделяем их обучению, которые начались пятого октября и продлятся до конца месяца. Затем мы намерены провести тестирование всех членов комиссий, - сказал Капаков.
Председатель ОО «Тілегей» выступил с предложением охватить все избирательные участки камерами видеонаблюдения для усиления защиты прав и законных интересов наблюдателей (в 2021 году вопрос уже поднимали - прим. автора). Председатель областного Общественного совета Ербол Салыков по итогам совещания отметил, что все рекомендации направят в соответствующие структуры. Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года. Кто баллотируется в президенты:
  • Жигули Дарибаев выдвинут от партии «Ауыл»,
  • Мейрам Кажыкен - от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат»,
  • Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии,
  • Касым-Жомарт Токаев - от Коалиции в поддержку действующего президента,
  • Каракат Абден - от Национального альянса профессиональных социальных работников,
  • Нуржан Альтаев - от республиканского общественного объединения «Мұқалмас» (проходит проверка по факту фальсификации протокола заседания ОО).
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