Выборы 2022: члены избирательных комиссий в ЗКО пройдут обучение
На Общественном совете ЗКО обсудили проведение предстоящих президентских выборов.
В диалоге участвовали общественники и представители организаций, ответственных за проведение выборов в регионе.
Председатель областной территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков сообщил, в ЗКО будет 505 избирательных участков.
- Мы все заинтересованы в проведении честных и прозрачных выборов. Сейчас идут подготовительные работы на избирательных участках, по материально-техническому укомплектованию, по подготовке и обучению членов избирательных комиссий. Не секрет, что иногда из-за недостаточного знания норм законодательства отдельными членами комиссии регистрируются различные нарушения. Поэтому сейчас особое внимание уделяем их обучению, которые начались пятого октября и продлятся до конца месяца. Затем мы намерены провести тестирование всех членов комиссий, - сказал Капаков.
Председатель ОО «Тілегей» выступил с предложением охватить все избирательные участки камерами видеонаблюдения для усиления защиты прав и законных интересов наблюдателей (в 2021 году вопрос уже поднимали - прим. автора).
Председатель областного Общественного совета Ербол Салыков по итогам совещания отметил, что все рекомендации направят в соответствующие структуры.
Внеочередные выборы президента пройдут 20 ноября 2022 года.
Кто баллотируется в президенты:
Жигули Дарибаев выдвинут от партии «Ауыл»,
Мейрам Кажыкен - от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат»,
Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии,