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Социум

Выброс загрязняющих веществ произошел на Тенгизе (видео)

В соцсетях и мессенджерах распространяются фото и видео, как из трубы на Тенгизе валит ядовито-желтый дым, сообщает "Ак Жайык". В департаменте экологии сообщили, что 7 апреля в 15.20 включилась автоматическая блокировка установки С511 на КТЛ-2. Впоследствии произошел выброс загрязняющих веществ через трубу. Сейчас ТШО устанавливает причины включения автоматической блокировки. В департаменте рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Чуть позже в ТШО подтвердили, что «7 апреля на одном из производственных объектов
Кристина Кобина
Выброс загрязняющих веществ произошел на Тенгизе (видео)
В соцсетях и мессенджерах распространяются фото и видео, как из трубы на Тенгизе валит ядовито-желтый дым, сообщает "Ак Жайык".
Выброс загрязняющих веществ произошел на Тенгизе
Выброс загрязняющих веществ произошел на Тенгизе
В департаменте экологии сообщили, что 7 апреля в 15.20 включилась автоматическая блокировка установки С511 на КТЛ-2. Впоследствии произошел выброс загрязняющих веществ через трубу. Сейчас ТШО устанавливает причины включения автоматической блокировки. В департаменте рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Чуть позже в ТШО подтвердили, что «7 апреля на одном из производственных объектов произошел кратковременный выброс, который привел к частичному сокращению производства». Как сообщила пресс-служба ТШО, сейчас выясняется причина происшествия. ТШО планирует вернуться к нормальному уровню производства, как только позволят условия. Между тем весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности при происшествиях подобного рода.

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Тенгиз выброс

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