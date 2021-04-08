Выброс загрязняющих веществ произошел на Тенгизе (видео)

В соцсетях и мессенджерах распространяются фото и видео, как из трубы на Тенгизе валит ядовито-желтый дым, сообщает "Ак Жайык". В департаменте экологии сообщили, что 7 апреля в 15.20 включилась автоматическая блокировка установки С511 на КТЛ-2. Впоследствии произошел выброс загрязняющих веществ через трубу. Сейчас ТШО устанавливает причины включения автоматической блокировки. В департаменте рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Чуть позже в ТШО подтвердили, что «7 апреля на одном из производственных объектов