Цена на стрижки в Казахстане: в Уральске цена не достигает и 2 тысяч тенге

По данным Бюро национальной статистики РК, в декабре 2024 года средняя стоимость женской стрижки составила 3944 тенге. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы — 6066 тенге, а самые низкие — в Семее, где стрижка стоит 2500 тенге. В других городах стоимость варьируется от 2700 до 4800 тенге.

Мужская стрижка в среднем стоит дешевле — 2604 тенге. В Алматы её цена достигает 3601 тенге, тогда как в Уральске она составляет всего 1795 тенге. В остальных регионах стоимость колеблется от 1900 до 3400 тенге.

В целом за год (декабрь 2024-го к декабрю 2023-го) цены на услуги парикмахерских и салонов красоты выросли на 11,6%. За период с января по сентябрь 2024 года объём оказанных парикмахерских услуг составил 49,2 млрд тенге.