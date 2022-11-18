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Социум

Вынужденная посадка самолёта в Актобе: у пассажира был приступ эпилепсии

Состояние мужчины оценивается как стабильное. Иллюстративное фото из архива "МГ" Борт, вылетевший из Уральска, должен был приземлиться в Алматы в 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 5:20. Авиакомпания FlyArystan сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за проблемы со здоровьем пассажира 1963 года рождения. В момент полёта он потерял сознание и находился в критическом состоянии. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и его передали врачам скорой помощи. Некоторые пассажиры предположили, что мужчина выпил лишнего. Позже стало известно,
Дана Рахметова
Вынужденная посадка самолёта в Актобе: у пассажира был приступ эпилепсии
Состояние мужчины оценивается как стабильное.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Борт, вылетевший из Уральска, должен был приземлиться в Алматы в 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 5:20. Авиакомпания FlyArystan сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за проблемы со здоровьем пассажира 1963 года рождения. В момент полёта он потерял сознание и находился в критическом состоянии. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и его передали врачам скорой помощи. Некоторые пассажиры предположили, что мужчина выпил лишнего. Позже стало известно, что он был трезв. Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, у мужчины в полёте случился приступ эпилепсии. Сейчас состояние пациента стабилизировалось. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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