Вынужденная посадка самолёта в Актобе: у пассажира был приступ эпилепсии

Состояние мужчины оценивается как стабильное. Иллюстративное фото из архива "МГ" Борт, вылетевший из Уральска, должен был приземлиться в Алматы в 6:15 18 ноября. Однако самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 5:20. Авиакомпания FlyArystan сообщила, что вынужденная посадка произошла из-за проблемы со здоровьем пассажира 1963 года рождения. В момент полёта он потерял сознание и находился в критическом состоянии. По прибытию в Актобе пассажир пришёл в сознание и его передали врачам скорой помощи. Некоторые пассажиры предположили, что мужчина выпил лишнего. Позже стало известно,