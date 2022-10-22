Выпускница Атырауской школы получила приглашение от 15 университетов мира

Нурсипат Нурманбетова окончила школу в Жылыойском районе, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сейчас девушка учится на медицинском факультете нейрохирургии в университете Пейс, который входит в топ-10 университетов мира, в американском штате Нью-Йорк. Она учится на гранте с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в 150 000$, сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района. Нурсипат Абайкызы родилась 23 июня 2005 года. Она – выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева Жылыойского района. У Нурсипат немало достижений, полученных в стенах школы. О блестящих способнос

Нурсипат Нурманбетова окончила школу в Жылыойском районе, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Нурсипат Нурманбетова из Атырау получила приглашение от 15 университетов мира

Сейчас девушка учится на медицинском факультете нейрохирургии в университете Пейс, который входит в топ-10 университетов мира, в американском штате Нью-Йорк. Она учится на гранте с бесплатным проживанием в кампусе и стипендией в 150 000$, сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района.

Нурсипат Абайкызы родилась 23 июня 2005 года. Она – выпускница средней общеобразовательной школы №16 имени Далабая Жазыкбаева Жылыойского района. У Нурсипат немало достижений, полученных в стенах школы. О блестящих способностях школьницы было написано в журнале «Самый лучший» и книге «Дарындының дара жолы». Кроме того, Нурсипат стала обладательницей модели отличника ХХI века. Она принимала участие в международной конференции ООН Model Congress.

– Сегодня в социальных сетях часто критикуют отечественную медицину. Конечно, вопросы повышения уровня медицины страны остаются актуальными, в том числе наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Но все поправимо. Именно поэтому я выбрала эту область и приняла ее в качестве будущей любимой профессии. Я решила учиться за границей, чтобы получить лучшие знания и большой опыт, и, конечно, вернуться в страну, в родные края. По возвращении планирую открыть частную клинику, стать лучшим специалистом, который сможет поставить правильный диагноз, качественно провести лечение, – говорит Нурсипат.

Знания и опыт, полученные за рубежом, Нурсипат планирует реализовать на родине.

Нурсипат Нурманбетова из Атырау получила приглашение от 15 университетов мира

Нурсипат Нурманбетова из Атырау получила приглашение от 15 университетов мира

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