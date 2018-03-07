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Высокотехнологическое обследование с МРТ предлагает самарская клиника
На сегодняшний день магнитно–резонансная томография считается одним из лучших методов медицинского исследования внутренних органов и тканей, позволяющий точно установить диагноз. Самарский диагностический центр предлагает пройти обследование при помощи сверхвысокопольного магнитно–резонансного томографа экспертного класса напряженностью магнитного поля в 3 тесла Siemens TIM TRIO 3Т (производства Германии) с инновационной TIM –технологией и спектроскопией. Работа такого аппарата связана с тем, что он генерирует более сильное поле и, соответственно, издает больше шума. Системы, генерирующие мощн