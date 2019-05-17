Высокотехнологичные окна от самарского завода предлагает ИП «Тұлпар Пласт»

В Уральске открылось официальное представительство завода-производителя пластиковых окон «ROMAX», отличающихся высоким качеством и долговечностью. Самарский завод оконных конструкций «ROMAX» на сегодняшний день является эталоном уровня автоматизации производства в России. Это отмечают как российские специалисты, так и ведущие зарубежные поставщики комплектующих материалов к пластиковым изделиям. Производственные мощности завода «ROMAX» укомплектованы самыми современными германскими и австрийскими автоматизированными линиями, которые сводят до минимума влияние человеческого фактора при производ