Выставка исторических документов открылась в Уральске

Сегодня, 29 мая, в Казахском драматическом театре открылась выставка, посвященная сразу трем событиям: 550-летию Казахского ханства, 20-летию ассамблеи народа Казахстана и Дню памяти жертв политических репрессий. Выставку организовал государственный архив ЗКО. Посетители могли ознакомиться с документами из архива разных годов, а также посмотреть макеты зданий города Уральска. - Люди могут посмотреть документы из архива, а также макеты зданий нашего города, - сообщила директор государственного архива ЗКО Айжан САВГАБАЕВА. - Состоит выставка из 6 разделов, отдельная часть посвящена Сырыму Датову