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Социум

Выставка исторических документов открылась в Уральске

Сегодня, 29 мая, в Казахском драматическом театре открылась выставка, посвященная сразу трем событиям: 550-летию Казахского ханства, 20-летию ассамблеи народа Казахстана и Дню памяти жертв политических репрессий. Выставку организовал государственный архив ЗКО. Посетители могли ознакомиться с документами из архива разных годов, а также посмотреть макеты зданий города Уральска. - Люди могут посмотреть документы из архива, а также макеты зданий нашего города, - сообщила директор государственного архива ЗКО Айжан САВГАБАЕВА. - Состоит выставка из 6 разделов, отдельная часть посвящена Сырыму Датову
Дана Рахметова
Выставка исторических документов открылась в Уральске
Сегодня, 29 мая, в Казахском драматическом театре открылась выставка, посвященная сразу трем событиям: 550-летию Казахского ханства, 20-летию ассамблеи народа Казахстана и Дню памяти жертв политических репрессий.
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 Выставку организовал государственный архив ЗКО. Посетители могли ознакомиться с документами из архива разных годов, а также посмотреть макеты зданий города Уральска. - Люди могут посмотреть документы из архива, а также макеты зданий нашего города, - сообщила директор государственного архива ЗКО Айжан САВГАБАЕВА. - Состоит выставка из 6 разделов, отдельная часть посвящена Сырыму Датову, Жангир хану, есть документы по конфискации, голодомору, также есть документы по военным годам, целине. Выставлены и исторические документы по развитию промышленности нашей области. Отдельная часть документов посвящена периоду независимости, так как многое было сделано именно в это время.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА
выставка

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