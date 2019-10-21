Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Выставка «Образование и наука в Российской Федерации» пройдет в Уральске

25, 26 и 27 октября с 10.00 до 18.00 международный образовательный холдинг «Gaudeamus» приглашает посетить выставку «Образование и наука в Российской Федерации», которая будет проходить в областном драматическом театре им. А.Н.Островского. Приглашаем школьников, учащихся колледжей и студентов университетов. Вход бесплатный. 30 ведущих вузов России презентуют программы профессионального (бакалавриат, специалитет) и послевузовского (магистратура, аспирантура) образования. Основные цели и задачи выставки: • познакомить старшеклассников, учащихся колледжей, студентов университетов и их родителей с
gorod
Выставка «Образование и наука в Российской Федерации» пройдет в Уральске
25, 26 и 27 октября с 10.00 до 18.00 международный образовательный холдинг «Gaudeamus» приглашает посетить выставку «Образование и наука в Российской Федерации», которая будет проходить в областном драматическом театре им. А.Н.Островского.
Приглашаем школьников, учащихся колледжей и студентов университетов. Вход бесплатный. 30 ведущих вузов России презентуют программы профессионального (бакалавриат, специалитет) и послевузовского (магистратура, аспирантура) образования. Основные цели и задачи выставки: • познакомить старшеклассников, учащихся колледжей, студентов университетов и их родителей с российскими образовательными программами высших учебных заведений; • продемонстрировать результаты работы Международного образовательного холдинга «Gaudeamus» с вузами-партнерами; • обозначить новые направления в подготовке к поступлению в российские вузы; • обсудить различные аспекты взаимодействия центра с представителями вузов в плане реализации новых задач. Телефон для справок: 8 (7112) 26-01-71, 30-71-12, 8-705-410-37-54 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article