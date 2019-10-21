Выставка «Образование и наука в Российской Федерации» пройдет в Уральске

25, 26 и 27 октября с 10.00 до 18.00 международный образовательный холдинг «Gaudeamus» приглашает посетить выставку «Образование и наука в Российской Федерации», которая будет проходить в областном драматическом театре им. А.Н.Островского. Приглашаем школьников, учащихся колледжей и студентов университетов. Вход бесплатный. 30 ведущих вузов России презентуют программы профессионального (бакалавриат, специалитет) и послевузовского (магистратура, аспирантура) образования. Основные цели и задачи выставки: • познакомить старшеклассников, учащихся колледжей, студентов университетов и их родителей с