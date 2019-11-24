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Социум

Выставка сельхозтехники прошла в ЗКО

Выставка прошла 23 ноября на базе ЗКАТУ имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы ЗКАТУ в Facebook Выставка сельскохозяйственной техники и животных была посвящена приближающемуся Дню работника сельского хозяйства. Участие в мероприятии принял аким области Гали Искалиев, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работники перерабатывающих предприятий области ветераны сельскохозяйственной отрасли. Поздравляя представителей сельскохозяйственной отрасли, аким области Гали Искалиев отметил, что большой вклад в развитие се
Дана Рахметова
Выставка сельхозтехники прошла в ЗКО
Выставка прошла 23 ноября на базе ЗКАТУ имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото со страницы ЗКАТУ в Facebook Выставка сельскохозяйственной техники и животных была посвящена приближающемуся Дню работника сельского хозяйства. Участие в мероприятии принял аким области Гали Искалиев, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работники перерабатывающих предприятий области ветераны сельскохозяйственной отрасли. Поздравляя представителей сельскохозяйственной отрасли, аким области Гали Искалиев отметил, что большой вклад в развитие сельского хозяйства области вносят не только крупные, но и малые сельхозформирования, которые неустанно трудятся над совершенствованием этой сферы, комплексно решая проблемы и выполняя задачи, стоящие перед ними. На выставке были представлены около 30 единиц современной техники, стоящей на вооружении у местных аграриев, более 50 голов племенного скота из 12 хозяйств области, в том числе из учебного хозяйства-репродуктора по разведению овец акжаикской мясо-шерстной породы в Таскалинском районе ЗКАТУ имени Жангир хана. На празднике желающие могли отведать продукты 15 перерабатывающих предприятий, так как специально была подготовлена выставка-дегустация. Среди экспонатов можно было увидеть продукцию известных в области ТОО, ИП и крестьянских хозяйств: «Золотой улей», «Кублей», «Жайык Ет», «Каверина С.В.», «Береке», «Белес», «Байер Каз», «Нуржанар» и других. Также на выставку приехали представители республиканских палат казахской белоголовой породы и палаты породы Герефорд, компаний, занимающихся производством и продажей цифровой сельскохозяйственной техники и оборудования, систем чипирования животных, современных удобрений и средств защиты растений от вредителей. Торжественное собрание началось с показа видеоролика о развитии сельского хозяйства в области по итогам года. Так, за январь-октябрь 2019 года объем валовой продукции сельского хозяйства и оказанных услуг составил 140 млрд тенге, индекс физического объема составил 3,5%. По этому индексу ЗКО находится на 2 месте в республике после Жамбылской области. По итогам 10 месяцев объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве составил 7,2 млрд тенге. В первом полугодии текущего года производительность труда в этой сфере составила 331,8 тысяч тенге и выросла на 5,6%. Стабильно растет объем производства животноводческой продукции, по итогам 10 месяцев 2019 года произведено мяса скота и птицы в живой массе 73,3 тысячи тонн, молока - 214,5 тысячи тонн, яиц - 154,6 млн штук. В настоящее время одной из основных целей отрасли животноводства является наращивание экспорта мяса. На 15 ноября текущего года из области в рамках проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» экспортировано 3665 тонн говядины и мясопродуктов и 1263 тонн баранины, соответственно, годовой план 122,1% и 157,9% исполнен досрочно. По этим показателям область занимает 2 место по объему экспорта мяса крупного рогатого скота в республике после Туркестанской области, 1 место по объему экспорта баранины. В текущем году общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила 516,3 тысячи га. В том числе зерновые – 249,7 тысячи га, масличные –78,9 тысячи га, картофель, овощи и бахчевые – 9,6 тысячи га, кормовые –178,1 тысячи га. При средней урожайности 10,3 центнера с гектара убрано 249 тысяч тонн зерновых культур, что на 45,3% больше объема прошлого года. Сбор картофеля, овощей и бахчевых культур составил 151,3 тысячи тонн, что на 3,3% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя урожайность масличных культур составила 10,6 центнера с гектара, получено 84 тысячи тонн, что почти в два раза превышает прошлогодний объем. За последние 3 года на поддержку сельскохозяйственной отрасли со стороны государства направлено 55 млрд тенге на поставку кредитных ресурсов из бюджета и финансовых институтов. В результате государственной поддержки количество агроформирований в регионе увеличилось на 63%, и на сегодняшний день в 8265 сельхозформированиях занято более 68 тысяч человек.
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