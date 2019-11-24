Выставка сельхозтехники прошла в ЗКО

Выставка прошла 23 ноября на базе ЗКАТУ имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы ЗКАТУ в Facebook Выставка сельскохозяйственной техники и животных была посвящена приближающемуся Дню работника сельского хозяйства. Участие в мероприятии принял аким области Гали Искалиев, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работники перерабатывающих предприятий области ветераны сельскохозяйственной отрасли. Поздравляя представителей сельскохозяйственной отрасли, аким области Гали Искалиев отметил, что большой вклад в развитие се