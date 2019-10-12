Выставка хризантем проходит в Уральске (фото)

На выставке представлены шаровидные хризантемы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 октября, в городском выставочном зале в Уральске проходит выставка коллекции хризантем. - Выращивание хризантем - это мое хобби. Форма шара в них заложена генетически. Все началось 7-8 лет назад, когда я случайно в рекламе увидела шаровидные цветы. Сначала была уверена, что это просто фотошоп, не могут так цветы расти. Через некоторое время снова увидела такие же цветы. Потом уже заинтересовалась, заказала по интернету 9 черенков. Думала, вырастут - отлично, сдохнут - не жалко. Все цветы выр