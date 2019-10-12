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Социум

Выставка хризантем проходит в Уральске (фото)

На выставке представлены шаровидные хризантемы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 октября, в городском выставочном зале в Уральске проходит выставка коллекции хризантем. - Выращивание хризантем - это мое хобби. Форма шара в них заложена генетически. Все началось 7-8 лет назад, когда я случайно в рекламе увидела шаровидные цветы. Сначала была уверена, что это просто фотошоп, не могут так цветы расти. Через некоторое время снова увидела такие же цветы. Потом уже заинтересовалась, заказала по интернету 9 черенков. Думала, вырастут - отлично, сдохнут - не жалко. Все цветы выр
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Выставка хризантем проходит в Уральске (фото)
На выставке представлены шаровидные хризантемы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Сегодня, 12 октября, в городском выставочном зале в Уральске проходит выставка коллекции хризантем. - Выращивание хризантем - это мое хобби. Форма шара в них заложена генетически. Все началось 7-8 лет назад, когда я случайно в рекламе увидела шаровидные цветы. Сначала была уверена, что это просто фотошоп, не могут так цветы расти. Через некоторое время снова увидела такие же цветы. Потом уже заинтересовалась, заказала по интернету 9 черенков. Думала, вырастут - отлично, сдохнут - не жалко. Все цветы выросли, и были они очень красивые, что я просто "заболела" ими. Сначала на балконе выращивала, когда их стало слишком много, повезла на огород родительского дома в Плодоовощном. Там сейчас растут порядка 150 сортов шаровидных хризантем. Сейчас это наше хобби, мы узнаем о новых сортах, заказываем их, ездим на выставки, выращиваем, - рассказывает организатор выставки Валентина Горбунова. По словам женщины, выращивать хризантемы совсем несложно. Цветы неприхотливы, любят много солнца и воды. Отлично приживаются к нашему климату. - Я каждый год провожу выставки в Плодоовощном, местные жители уже знают, приходят к нам любоваться. А вот в город с цветами мы выехали впервые. Я обратилась к депутату Ляне Турсыновой, которая тоже очень любит хризантемы, она откликнулась на мою просьбу и помогла организовать такую выставку, - продолжает Валентина Горбунова. - Очень люблю выставки, жаль, что вот такие интересные, красивые выставки редкость для нашего города. Сегодня пришли с подругой полюбоваться, это очень красиво. Проделана просто титаническая работы, чтобы всю эту красоту вырастить, - говорит пенсионерка Алла Семенова. Следует отметить, что выставка будет идти до 16.00 12 октября, и любоваться цветами можно совершенно бесплатно.
Валентина Горбунова
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выставка

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