Соответствующее постановление подписал премьер. Турнир ММА, гала-концерт со звёздами и фейерверк за 3 миллиона тенге: как отметят День города в Уральске В пресс-службе премьера сообщили, что правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики. Согласно постановлению, выходной день переносится с субботы на понедельник. Таким образом:
  • 22 октября (суббота) - рабочий день,
  • 23 октября (воскресенье) - выходной день,
  • 24 октября (понедельник) - выходной день,
  • 25 октября (вторник) - праздничный, выходной день.
В пресс-службе главы кабмина отмечают, что перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период. Напомним, День первого президента (первое декабря) исключили из числа государственных праздников. При этом, 25 октября стал национальным праздником - Днём Республики, а 16 декабря стал государственным праздником – Днём независимости (ранее был национальный праздник). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.