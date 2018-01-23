Они проходят по уголовному делу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой КЧС МВД РК Как стало известно, двое жителей Узбекистана, выжившие в страшном ЧП в Иргизском районе, никак не могут вернуться на родину. Актюбинские прокуроры не разрешают им вылететь в Узбекистан. Об этом рассказал главный врач больницы скорой помощи Рахимжан Арыстанов. По его словам, врачи готовы в любое время выписать иностранных пациентов, так как их здоровью больше ничего не угрожает. Но из-за того, что граждане Узбекистана проходят по делу в качестве свидетелей, пассажиров все еще держат в отделении реанимации. - Мы могли бы их выписать, но так как идут следственные действия, пока мы воздержались от выписки, - говорит главврач БСМП Актюбинской области Рахимжан Арыстанов. В соседней палате лежат и трое водителей того самого автобуса, в котором 18 января погибли сразу 52 человека. Их также допрашивают следователи. Кем они проходят по уголовному делу не уточняется. Известно также, что у палат пятерых выживших круглые сутки дежурят полицейские и никого не подпускают. Напомним, 18 января на трассе Самара-Шымкент произошло страшное ЧП. В автобусе, который следовал из Узбекистана в Россию, заживо сгорели 52 гражданина Узбекистана.