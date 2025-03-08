Житель Актобе угнал авто и врезался в дерево

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, в районе жилого массива Акжар-2 со двора частного дома угнали Hyundai Elantra. Владелец пояснил, что ключи находились в замке зажигания. Вскоре после происшествия полицейские начали проческу района и обнаружили угнанный автомобиль в одном из соседних кварталов.

Во время преследования водитель автомобиля попытался скрыться, но не справился с управлением и столкнулся с деревом. Стражи порядка задержали подозреваемого. Проведенная экспертиза показала, что он находится под воздействием наркотиков. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту угона авто проводится досудебное расследование. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

Полиция призывает граждан быть внимательными и не оставлять ключи в замке зажигания.