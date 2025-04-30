Помимо мошенничества его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор Ералы Байкожа. Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Дело рассматривали присяжные заседатели.

Из материалов дела следует, что подсудимый в мае 2024 года узнал, что в ЗКО разыгран тендер на капитальный ремонт трассы Чапаево-Жанакала-Сайкын, победителем которого стало ТОО «СМУ-5». Сумма договора - 9,6 млрд тенге. По словам прокурора Жандоса Джубанова, Байкожа уже тогда запланировал мошенническую схему получить свою выгоду.

– Где-то в мае Ералы Байкожа уже сдал документы на замену удостоверения личности и паспорта с другой фамилией и отчеством. Хотя срок действия его удостоверения истекает в 2027 году. Потом подсудимый предложил директору ТОО «СМУ-5» договор субподряда, тот отказался, так как уже заключил договор с другой компанией. При этом Байкожа ввел его в заблуждение сказав, что у него есть ТОО, что у него есть опыт работы, называл имена людей. Однако, во время следствия ничего из этого не подтвердилось. Байкожа даже не может назвать что и где строил. Человек придумал всё, - уверен Жандос Джубанов.

В начале июля Байкожа, по версии следствия, придумал другой план. Он предложил директору ТОО помощь в перечислении ему аванса в размере 30% от общей суммы стоимости объекта. При этом он заявил, что сможет решить вопрос через должностные лица ЗКО, а именно через замакима области. Но для этого необходимо дать госслужащему взятку в 50 миллионов тенге. Кстати, в суде допрашивали того самого чиновника, однако выяснилось, что он курирует другую сферу, к дорогам не имеет никакого отношения и вообще впервые видит подсудимого.

По словам гособвинителя, 8 июля Байкожа, не получив положительный ответ, снова позвонив директору «СМУ-5», продолжил склонять его дать взятку замакиму. Бизнесмен, понимая, что предложение Байкожа является незаконным, обратился в антикоррупционную службу. Борцы с коррупцией установили наблюдение и прослушивали разговоры предпринимателя и Байкожа.

– 10 июля бизнесмен сообщил Байкожа, что едет в Уральск. Подсудимый вновь напомнил ему, что нужно передать замакиму 50 миллионов тенге. Всё это отражено в переписках и стенограммах. 12 июля директор ТОО встречается с Байкожа, где первый передает 50 миллионов тенге, 49 из которых были липовыми, 1 миллион - подлинными. В тот же день Байкожа был задержан сотрудниками антикоррупционной службы. Таким образом подсудимый не смог до конца довести свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам. Считаю, что вина Байкожа полностью доказана и прошу признать его виновным, - зачитал прокурор.

Адвокат Ералы Байкожа Таттолий Мурзалиев напротив, считает, что вина его подзащитного не нашла своего подтверждения. По его словам, сам потерпевший (предприниматель) может быть замешан в финансовых правонарушениях, и написал заявление на Байкожа, чтобы самому уйти от ответственности. А судя по заключению независимой экспертизы, в речи самого предпринимателя было намерение получить аванс с помощью третьих лиц, и он использовал Байкожу для получения аванса в 3 миллиарда тенге.

Вердиктом присяжных Ералы Байкожа признан виновным в покушении на мошенничество и в подстрекательстве к даче взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Срок Байкожа будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Сам Ералы Байкожа не признал вину и уверен, что его подставили потерпевший и сотрудники Антикоррупционной службы.

– Потерпевший написал заявление в Караганде, а дело рассматривается в Уральске. Я сам из Алматы, я не госслужащий, потерпевший сам пригласил меня в Уральск. Меня обвинили в подстрекательстве к даче взятки каким-то акимам, которых я вообще не знаю. Потерпевший ранее сам проходил по какому-то делу, и когда он писал заявление на меня рядом с ним были сотрудники антикора. Я якобы подстрекал его дать взятку, чтобы выбить кому-то аванс, который дается по закону. Смысла давать взятку не было. Я уже 10 месяцев сижу, сам не знаю почему. Первый состав присяжных вообще распустили, сказали якобы они нарушили тайну голосования. Набрали другой состав, в течение месяца рассмотрели и вынесли приговор, - говорит Байкожа.

Того же мнения придерживается Таттолий Мурзагалиев. Адвокат полагает, что вердикт присяжных был незаконным и они непременно будут подавать апелляционную жалобу, в которой отразят свои доводы. Мурзагалиев уверен, что прокурор ввел в заблуждение присяжных, ссылаясь на те обстоятельства, которые не были предметом исследования. Тем самым вызвал у них предубеждение.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.