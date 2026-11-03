«Взятки или обход системы?»: дальнобойщики застряли на сутки в огромной пробке на границе в ЗКО

В минувшие выходные в редакцию "МГ" обратились водители фур. Они пожаловались на огромные пробки на международном автомобильном пункте пропуска "Таскала" (Казахстан) - "Озинки" (Россия) в Западно-Казахстанской области. По словам дальнобойщиков, несмотря на электронную очередь, им приходится стоять на границе сутками. Водители уверяют, что пробка создана из-за того, что не соблюдается электронная очередь.

- Я попросту не могу заехать: передо мной стоит множество фур, и 70% из них - без электронной очереди. Большегрузы из Узбекистана вообще едут в обход системы, непонятно как. Говорят: "Мы берем вон там!" Получается, это взятка? Или как это понять? Других вариантов я не вижу. А если лимит очереди на сегодня исчерпался, как они ее получают? Водители сами создают пробку либо платят взятки. Я стою, а до границы еще пару километров, - возмущается в голосовом сообщении водитель Арман.

Мужчина заверяет, что он занимается перевозкой шкур по направлению Алматы - Москва, и такой груз пропускают только на этой границе, видимо, из-за какого-то ветеринарного соглашения.

- Я приехал вчера вечером и до сих пор толкаюсь в пробке. Моя электронная бронь была оформлена с 00:00 до 01:00 еще 28 октября - я должен был пройти границу ночью. Самое интересное, что утром я узнал: половина фур стоит без всякой очереди! Я пытался спросить у водителей, почему они без брони, и попросил проехать вперед - меня не пропустили. Позвонил в 102, объяснил ситуацию, но полицейских долго не было. Тогда я выехал на встречную полосу, чтобы объехать тех, кто стоит незаконно. Тут же налетела толпа водителей (кстати, среди нарушителей были и машины на казахстанских номерах), а следом приехали полицейские и оштрафовали меня за встречку. Я все объяснил на месте: почему я должен стоять за теми, кто прорывается в обход правил? Но дорожная полиция не захотела войти в положение. Мне говорят, что можно взять электронную очередь прямо у шлагбаума, но ведь лимит может закончиться! Получается полный хаос, который никто не контролирует. Формально я не прав - по встречке ехать нельзя. Но как же правило, что все должны ехать строго по электронной очереди? Кто вообще следит за соблюдением этих норм? - возмущается Арман.

Мужчина пытался добиться правды: звонил в службу 102, на линию 1414 и в различные департаменты, но, по его словам, заниматься проблемой никто не хочет. Водители надеются, что огласка поможет привлечь внимание руководства и навести порядок на границе. Помимо штрафа, Арману пришлось дважды занять и оплатить электронную очередь.

В департаменте полиции ЗКО пояснили, что 28 октября около 12:13 на трассе Уральск - Озинки водитель Mercedes-Benz припарковался с нарушениями правил и перекрыл дорогу машинам, ехавшим по встречной полосе. За это нарушение водителя привлекли к административной ответственности.

Редакция "МГ" запросила информацию у департамента государственных доходов ЗКО. Из официального ответа следует, что на утро 2 ноября 2026 года на выезде из Казахстана через пункт пропуска "Таскала" образовалась очередь из 160 грузовых машин. При этом ежедневная пропускная способность электронной очереди составляет 200 слотов.

В департаменте отметили две причины скопления большегрузов:

Замедление с российской стороны. Российский пункт пропуска "Озинки" сократил прием машин: если раньше их запускали партиями по 10 единиц, то теперь — всего по 5, из-за чего проверка занимает больше времени.

Неравномерный поток. Водители прибывают к границе хаотично.

Как работает электронная очередь?

С конца мая на переходе "Таскала" действует обязательная система бронирования "CarGoRuqsat" (на базе платформы Qoldau.kz). Зарегистрироваться и занять электронную очередь должен каждый перевозчик, независимо от того, какому государству принадлежит машина.

Система автоматически проверяет документы, водителя и автомобиль, после чего выдает бронь на конкретное время. Однако в профильном ведомстве отмечают: хотя бронь помогает упорядочить прибытие машин со стороны Казахстана, она не может ускорить их пропуск на российской стороне.