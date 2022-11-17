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Социум

Взятое на прокат в столице авто продали жительнице ЗКО

Мошенник подделал документы, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 34-летняя жительница ЗКО в конце сентября приобрела Hyundai Accent у 31-летнего мужчины за 3,1 млн тенге. Спустя время объявился владелец авто и потребовал вернуть имущество. Как оказалось, «продавец» арендовал машину в Астане, подделал техпаспорт иномарки и продал её. - Автомобиль стоит на казахстанском учёте, а на момент продажи мошенник сделал техпаспорт на армянские номера и продал машину как свежепригнанную. Следствие выясняет круг причастных к данному делу лиц, - рассказали правоохранители. Ведётся следс
Дана Рахметова
Взятое на прокат в столице авто продали жительнице ЗКО
Мошенник подделал документы, передаёт Polisia.kz.
Актюбинка под кайфом ездила за рулём Prado
Актюбинка под кайфом ездила за рулём Prado
Иллюстративное фото из архива "МГ" 34-летняя жительница ЗКО в конце сентября приобрела Hyundai Accent у 31-летнего мужчины за 3,1 млн тенге. Спустя время объявился владелец авто и потребовал вернуть имущество. Как оказалось, «продавец» арендовал машину в Астане, подделал техпаспорт иномарки и продал её.
- Автомобиль стоит на казахстанском учёте, а на момент продажи мошенник сделал техпаспорт на армянские номера и продал машину как свежепригнанную. Следствие выясняет круг причастных к данному делу лиц, - рассказали правоохранители.
Ведётся следствие по статье 190 УК РК (мошенничество). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО Авто мошенник

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