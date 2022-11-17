Взятое на прокат в столице авто продали жительнице ЗКО

Мошенник подделал документы, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" 34-летняя жительница ЗКО в конце сентября приобрела Hyundai Accent у 31-летнего мужчины за 3,1 млн тенге. Спустя время объявился владелец авто и потребовал вернуть имущество. Как оказалось, «продавец» арендовал машину в Астане, подделал техпаспорт иномарки и продал её. - Автомобиль стоит на казахстанском учёте, а на момент продажи мошенник сделал техпаспорт на армянские номера и продал машину как свежепригнанную. Следствие выясняет круг причастных к данному делу лиц, - рассказали правоохранители. Ведётся следс